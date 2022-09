Kane non snobba l’Italia: “In Serie A ci sono squadre top come in Premier”

Proprio in questi minuti stanno scendendo in campo le Nazionali di Inghilterra e Italia per la partita di Nations League. In attacco nella formazione inglese di Gareth Southgate ci sarà Harry Kane. “L'Uragano” , questo il suo soprannome, ha molto rispetto nei confronti della Nazionale italiana. Lo si evince anche dalle sue parole rilasciate all'emittente sportiva Sky Sport.

Ai microfoni dell'emittente sportiva Sky Sport è appunto intervenuto Harry Kane il quale sulla sfida all'Italia ha detto: "La Serie A è un campionato importante con grandi squadre, da quando Abraham è a Roma ne abbiamo parlato un po'. Sta facendo molto bene con Josè. In Italia c'è Immobile, ma credo che ottimi attaccanti ci siano un po' ovunque. In Premier abbiamo alcuni dei migliori al mondo, ma vale lo stesso anche per la Serie A". Queste le parole ai microfoni dell'emittente sportiva Sky Sport dove è intervenuto l'attaccante della Nazionale inglese e del Tottenham di Antonio Conte, ovvero Harry Kane.