Kalulu: “Queste sono le gare più belle, vogliamo giocarle sempre”

Le parole nel pre-partita della sfida fra Atalanta e Milan, match decisivo in ottica qualificazione in Champions League.

MILANO - Siamo giunto al momento decisivo. Non ci sarà ritorno. Nel dicembre del 2019 il Milan subì una pesantissima sconfitta a Bergamo, un 5-0 che grida ancora vendetta. Stasera i rossoneri vogliono chiudere il cerchio cercando di vincere per strappare il pass per la prossima Champions League. Queste intanto le parole rilasciate da Pierre Kalulu ai microfoni di Sky Sport: "Queste notti sono le più importanti ed eccitanti. Queste gare sono le più belle, vogliamo giocarle sempre".