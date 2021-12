Kalulu a MTV: “Vogliamo vincere per i tifosi e per Kjaer”

Ai microfoni di Milan TV è intervenuto il terzino del Milan e della Nazionale Under 21 francese Pierre Kalulu

Domenica sera il Milan di Stefano Pioli affronterà, per la XVIII giornata di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti. Una match che i rossoneri vogliono vincere per allungare sugli azzurri e soprattutto per restare in scia dei cugini nerazzurri, al momento primi. Certo la speranza è che la formazione di Inzaghi possa compiere dei passi falsi: ma contro la Salernitana le speranze sono ridotto all'osso.