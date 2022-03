Kalulu: “Con l’Empoli partita difficile. Lavoro tutti i giorni per essere pronto”

Ecco le parole del difensore del Milan Pierre Kalulu ai microfoni del canale ufficiale dei rossonero Milan Tv

Redazione Il Milanista

Sulla vittoria di Napoli: "Era una partita difficile contro un avversario forte. Loro sono vicini a noi in classifica e questo dà un’importanza in più: è stato davvero bello ottenere questa vittoria".

Sul Milan: "Ho capito l’importanza di questa maglia e di questa squadra, la storia di questo club, che conoscevo ma non del tutto. Adesso so l’importanza che ha questa società in Italia e nel mondo. Ho imparato quanto è importante lavorare tutti i giorni per essere veramente competitivo in tutte le partite ed essere sempre pronto".

Sul ruolo del difensore: "Penso fin da piccolo a come essere un difensore moderno. Quando ero al Lione, all'inizio della mia carriera, lo stile dell’allenatore e di tutto il club era incentrato sull'essere un giocatore a tutto tondo: tecnica, velocità, giocare con la palla ai piedi e leggere la partita. Non sono mai stato solo un difensore: giocavo una stagione come centrale, poi sei mesi da terzino e poi in un ruolo completamente diverso. C'è sempre stato il desiderio di essere un buon calciatore anche nelle giovanile. È così che vedo il ruolo del difensore in generale".

Kalulu ha mostrato una grande personalità: "Quando vado in campo non ho paure particolari. Penso solo a giocare bene. Ci sono partite con più o meno importanza, ma per me sono tutte uguali. Quando lo stadio è caldo ti sveglia un po’, ma quando inizia la gara per me è tutto normale, penso solo a giocare come quando ero piccolo".

Si parla anche delle sue caratteristiche: "Prima non ero velocissimo, ho lavorato su questo da quando avevo 15-17 anni. Adesso vado veloce ma posso ancora lavorarci su. Penso di essere più forte su tutti gli aspetti difensivi, ma posso ancora migliorare. In generale provo a essere a un buon livello in tutto, nell’aspetto difensivo e anche offensivo, nella velocità e nella visione di gioco".

Sulla prossima sfida con l’Empoli: "Sarà una partita difficile. Siamo in casa, ma sappiamo che in Italia tutte le partite possono essere complicate. Lavoreremo in settimana per essere pronti per sabato".