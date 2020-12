MILANO – Il difensore francese classe 2000 Pierre Kalulu, all’esordio da titolare in Serie A con la maglia rossonera, ha trovato il primo gol con il Milan, il primo fra i professionisti e il primo in Serie A. Una settimana da ricordare per il giovanissimo, partito titolare in Europa Lague, subentrato subito a Gabbia contro il Parma e poi titolare proprio contro il Genoa.