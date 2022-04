Kalulu a MTV: “Sappiamo di dover migliorare per vincere”

Ecco le parole di Pierre Kalulu a MilanTv nel prepartita di Milan VS Genoa, 33a giornata di Serie A

"Questa partita l'abbiamo preparata come le altre, con fiducia nel nostro gioco e sapendo che dobbiamo migliore per avere la vittoria".

Sul primo gol: "Contro di loro è arrivato il primo gol, ma ora sono in un buon momento. Mi fa piacere che parlano bene di me. Io sono tranquillo, ma nel calcio tutto va velocissimo. Il calcio non è facile e bisogna stare concentrati fino alla fine".