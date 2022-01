Kalac: “Milan fantastico, Maldini il più forte con cui ho giocato”

L'ex portiere del Milan ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web. Kalac oggi 49enne si è espresso così.

"Io questa cosa del chiedere a portieri di fare i giocatori non la capisco, ma se noi ci mettiamo i guanti ci sarà un motivo, ossia parare. Ora chiedono di avviare le azioni, come se fossero tutti Franco Baresi. Certo, bisogna adeguarsi ai tempi ed è importante che il portiere sappia usare i piedi, ma io dico che prima di tutto deve parare. Quando giocavo io c'erano Dida e Buffon più forti di tutti. Adesso ci sono 10-12 portieri che sono tutti forti uguali, non c'è tanta differenza. Non so se si sia alzato il livello. Donnarumma? Mi spiace che abbia lasciato il Milan, è un super portiere ma in questo momento è difficile dire se sia lui il migliore in assoluto. Certamente i rossoneri con Maignan hanno trovato un ottimo sostituto, è un portiere che a me piace tantissimo".