Kakà: “Da milanista spero di finire il campionato da Campione d’Italia”

L'ex giocatore del Milan Ricardo Kakà ha parlato a Calciomercato.com delle possibilità Scudetto per i rossoneri

In esclusiva a Calciomercato.com è intervenuto Ricardo Kakà che sul Milan ha detto: “Da fuori vedol il Milan che si sta ritrovando, l’Inter che si ritrova la Juve che sta facendo molto bene. Da fuori non vedo tutti questi problemi, però c’è sempre qualcosa da migliorare. Sono molto fiducioso per il calcio italiano. Un messaggio a Maldini? Un in bocca al lupo per il resto della stagione, di certo da milanista speriamo che il Milan possa finire il campionato al primo posto”. Queste le parole in esclusiva a Calciomercato.com dove è intervenuto Ricardo Kakà.