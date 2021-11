Kakà: “Ricordo il mio primo gol in Champions con il Milan, indimenticabile”

L'ex giocatore rossonero Ricardo Kakà ha parlato del Milan. Sentite le parole dell'ex calciatore brasiliano.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto come Kakà, ha parlato ai microfoni di Milan tv e ha detto: “Il mio ricordo della Champions League con il Milan? Il mio ricordo della Champions è la musica, la gente allo stadio, la partita, tutto quella che è l’atmosfera di giocare una partita di Champions me la ricorda. Primo gol in Champions? Quel gol, alla fine della partita con Cafù che fa il cross, la maniera in cui segno il gol, molto classica è diventata poco dopo la mia specialità fare gol in quel modo lì. Il mio primo gol a Bruges, indimenticabile. Era molto di più di quello che avevo sognato: il primo gol al Milan in un derby, poi il primo gol al Milan in questa maniera, un pò di cose che non avrei mai sognato andassero in quella maniera”. Queste le sue parole sul Milan in Champions League in vista della partita contro l'Atletico Madrid degli uomini di Stefano Pioli.