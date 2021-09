Pioli: “Rebic continui a spaccare le partite. Fiducia nei nostri giovani”

Le parole nel post partita della quarta giornata di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Allegri arriva al big match con un punto in tre partite, Pioli a punteggio pieno. All'Allianz Stadium di Torino è andata in scena la sfida fra Juventus e Milan, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Queste, nel post-partita, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

SULLA PARTITA - Siam venuti qui per vincere la partita. Nei primi 20 minuti abbiamo trovato una Juventus migliore di noi sotto tanti punti di vista. Nel secondo tempo invece penso che siamo stati più bravi noi.

SUI MERITI DI REBIC - Ha grandissima intensità e qualità. Per me è importantissimo, specie per la sua duttilità Pensiamo alla situazione in cui siamo, senza Ibra e Giroud. Ha giocate importanti che possono spaccare le partite.

SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA - Affrontavamo una squadra fortissima con grandissime qualità dei singoli. Abbiamo giocato un buon calcio, poi è chiaro che possiamo migliorare. Abbiamo subito un gol con tanti errori subiti. Questo ha poi permesso alla Juve di difendere bassa e ci ha negato la profondità. Nonostante questo non è mai mancato il nostro spirito e voglia di vincere la partita.

SULL'ASSENZA DI UN ATTACCANTE DI RUOLO - Non abbiamo fatto una prestazione inferiore alle precedenti, bisogna contare il valore dell’avversario. Abbiamo giocato un buon calcio. Abbiamo subito un gol in cui abbiamo commesso errori, un gol che ha permesso alla Juve di difendere basso. Non mancano le idee, la volontà e lo spirito di squadra: abbiamo provato a vincere la gara e questo è importante.

SUI MOVIMENTI DI RABIOT - Sì, loro hanno lavorato molto bene da quel lato. Sviluppavano di la, la collaborazione di Saelemaekers e Tomori in certi casi doveva essere migliore. Non abbiamo iniziato bene, potevamo fare qualcosa in più ma loro hanno fatto ottime giocate che hanno saltato la nostra prima pressione e qualcosa abbiamo concesso”.

SUI GIOVANI ROSSONERI - Sono fiero dei miei giovani. Hanno grande disponibilità e sono pronti a superare i momenti difficili. Sono ragazzi tenaci e con qualità. Quando hai questi atteggiamenti poi le risposte le dai. Leggi le pagelle di Tiziano Crudeli di Juventus-Milan<<<