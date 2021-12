Juve-Napoli: nuovo contagiato tra gli azzurri

In Napoli, in vista del match di Torino contro la Juventus, dovrà fare a meno di Fabian Ruiz e Insigne. Ma ai due si aggiunge un terzo positivo

I rossoneri dopo la convincente vittoria contro l'Empoli troveranno la Roma di José Mourinho, fermata in casa dalla Sampdoria per 1 a 1, il primo match della formazione di Stefano Pioli senza i nazionali impegnati per la Coppa d'Africa come Kessié (Costa d’Avorio) e Bennacer (Algeria) e Ballo-Touré (Senegal).