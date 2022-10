Il Milan trova il Toro in Coppa Italia: le parole di Juric dopo il Cittadella

In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cittadella in Coppa Italia Ivan Juric ha detto: “Il Cittadella è una squadra molto tosta, che da anni gioca con questo modulo e non è facile affrontarli. Abbiamo avuto poco tempo per prepararli, ci sono poche squadre che giocano così con tre attaccanti. Abbiamo concesso, a volte è anche giusto e non prendere gol".