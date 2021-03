Juric: “Il Milan nonostante le assenze ha avuto un motore completamente diverso dal nostro”

MILANO – Nell’ultimo turno di Serie A, il Milan ha sbancato il Marcantonio Bentegodi. Una vittoria figlia delle reti di Krunic, su punizione, e di Diogo Dalot, al primo gol in Serie A con la maglia rossonera. Tre punti importanti per la formazione di Stefano Pioli che permettono al club di via Aldo Rossi di restare in scia all’Inter, saldamente primi in classifica.

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa

Il tecnico della formazione scaligera Ivan Juric oggi è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’importantissima partita di campionato contro il Sassuolo di domenica pomeriggio. I neroverdi, infatti, qualora dovessero battere l’Hellas Verona, effettuerebbero il sorpasso ai danni dei gialloblu. Tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico croato anche l’ultima partita di campionato. Ovvero la partita di domenica scorsa contro il Milan. Ecco le parole dell’ex tecnico sia sul match contro i rossoneri ma anche dell’interesse del Napoli nei suoi confronti:

SUL MILAN – “Abbiamo perso ed è stata negativa. Ma è importante per capire certe cose: la prima che mi viene in mente è che il Milan, con assenze importanti, ha mostrato di avere motori completamente diversi dai nostri. Noi potevamo fare meglio, non siamo stati brillanti e non avevamo lo spunto giusto, ma loro non ci hanno concesso niente: c’è stata applicazione, organizzazione, con due o tre giocatori fuori dal normale, come Kessié e Tomori, e altri sette di buonissimo livello che hanno fatto meglio di noi. Contro le grandi solitamente sfrutti i punti deboli e crei, ma contro il Milan non abbiamo trovato debolezze. La mia sensazione è che alzando un po’ il livello puoi competere chiunque non avendo fuoriclasse: è meglio che avere fuoriclasse che non sono dentro il contesto della partita“.

SULL’INTERESSE DEL NAPOLI – “Leggo poco o nulla. Quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa, ma questa settimana non ho aperto la rassegna”. Il suo obiettivo è il campo: “Ho tra le mani una squadra che mostra cose positive e altre negativi: siamo concentrati su questo”.