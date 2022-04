Junior Messias, il suo futuro è sempre più lontano da Milano

Il Milan ha il diritto di riscatto per il calciatore fissato a 5 milioni con il Crotone ma è molto difficile che eserciterà la clausola.

Redazione Il Milanista

Ancora non è chiaro il futuro di Junior Messias ma stando alle prestazioni in questa stagione il Milan non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto per il suo cartellino. Il brasiliano è in prestito dal Crotone e il prezzo concordato per il diritto di riscatto è di 5 milioni di euro. Non è la prima volta che a Milanello ci si interroga sulla questione ma - nonostante i tanti minuti giocati e il gol nella vittoria contro il Genoa - Messias non ha convinto.

Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore potrebbe fare ritorno a Crotone. I calabresi non stanno disputando una stagione esaltante in Serie B e c'è il rischio che possano retrocedere. Per questo motivo qualche settimana fa si era parlato anche di un possibile sconto per il calciatore. Ad oggi però il Milan non sembra intenzionato a confermare il suo numero 30. L'idea di Maldini e Massara è quella di regalare a Pioli un grande nome in quel ruolo per fare il salto di qualità. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza sia alla ricerca di un profilo più pronto per la prossima stagione. In quel reparto c'è anche Alexis Saelemaekers, altro giocatore che ha convinto solo in parte.

Nelle ultime settimane vi avevamo parlato del fatto che il Milan avrebbe preso una decisione solo a giugno ma, tra obiettivi in entrata e prestazione altalenanti, Maldini e Massara potrebbero già aver scelto che il futuro di Junior Messias. Discorsi comunque rimandati a giugno, difficile parlare oggi di ufficialità anche se molte notizie spingono verso la non conferma. Ad oggi però Messias è un elemento importante della rosa rossonera e il suo contributo sarà fondamentale per il finale di stagione. Nell'ultima sfida ha ritrovato il gol dopo quasi due mesi. L'ultimo centro risaliva alla sfida del 19 febbraio contro la Salernitana, nel 2-2 dell'Arechi ma ora si è sbloccato e potrà dare una mano.