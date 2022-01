Sfuma Julian Alvarez: il crac argentino ad un passo dal City

Il giovane attaccante Julian Alvarez non arriverà in Serie A. nel suo futuro ci sarà il Manchester City di Guardiola.

Nelle ultime 48 ore la squadra allenata da Pep Guardiola ha fatto un passo in avanti decisivo nella corsa alla giovanissima punta di proprietà del River Plate. Secondo quanto riferito da Sky Sport UK, Julian Alvarez è ad un passo dal trasferirsi in Premier League. Il Manchester City avrebbe offerto al River Plate oltre 25 milioni di euro per il giovane giocatore argentino. 25 milioni non sarebbero neanche troppi per una punta dalle grandi capacità e dal sicuro avvenire, se non fosse che tra meno di 6 mesi Julian Alvarez si sarebbe liberato a zero. Decisamente oro colato per il River Plate.

Il noto dirigente sportivo ed ex calciatore Ruben Buriani è intervenuto a Milan TV per parlare del Milan. Buriani è tornato inoltre a parlare della prestazione tutt'altro che positiva contro la vecchia signora e ha detto: “Ho visto un Milan non brillante come le altre volte, contro una Juventus che si è difesa cercando di non perdere. Spero che San Siro venga rizollato, per far sì che lo spettacolo sia il più degno e per evitare infortuni dei calciatori. Credo che sia un campo in cui le squadre fanno fatiche, diventa complicato giocarci sia per il Milan sia per le altre squadre. Mi auguro che si mantenga nel tempo, con le due squadre e le partite che si giocano qualcosa va a scemare”. Queste le parole del noto dirigente sportivo ed ex calciatore Ruben Buriani che è intervenuto a Milan TV per parlare del Milan.