Julian Alvarez infiamma il mercato: il Milan è ancora interessato?

La società rossonera non sta a guardare sul mercato e Julian Alvarez è ancora un pallino del direttore sportivo Paolo Maldini.

Il Milan pensa all'attaccante del futuro. Visto lo stop nella trattativa per portare Kolo Muani a Milano la prossima estate, la società rossonera pensa di nuovo a Julian Alvarez. L'attaccante francese Muani sembra orientato ad accettare l'offerta della Bundesliga e più precisamente dell'Eintracht Francoforte per il prossimo anno e il Milan potrebbe tornare a premere per il centravanti classe 2000 del River Plate Julian Alvarez.

La Fiorentina voleva Julian Alvarez ma ha appena preso Piatek

Vista la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic in estate, la Fiorentina voleva cautelarsi con Julian Alvarez. In sede di mercato ecco che gli uomini della viola continuavano a seguire con attenzione l'evoluzione per il 2000 del River Plate ma notizia recentissima è l'ufficialità per la chiusura per Piatek dell'Herta Berlino. Piatek non esclude l'arrivo a giugno di Julian Alvarez ma complica di fatto tutto. Ora la Fiorentina non ha più l'impellenza di trovare una punta nel breve.

Il Manchester United ha strada libera?

Ora che la Fiorentina ha preso Piatek, il Manchester United è sempre più in pole position per Julian Alvarez. Julian Alvarez è legato al River Plate fino al 30 giugno 2022. Con un contratto più lungo sarebbe potuta esserci una vera e propria asta per l'attaccante classe 2000, ma così no. Oltre al Manchester United su Julian Alvarez ci sarebbe l'interesse della Juventus oltre che del Milan.

Il Milan per ora sta a guardare ma tenterà un affondo

La società rossonera capitanata da Paolo Maldini sa del forte interesse del Manchester United per Julian Alvarez ma ad ora non sono stati registrati affondi da parte del Milan. Il Milan stesso, tuttavia, potrebbe provare un affondo nelle prossime settimane per Julian Alvarez che sicuramente a giugno lascerà l'Argentina e il River Plate. Che non sia proprio l'offerta rossonero con un progetto interessante e stimolante a far vacillare il ragazzo.