Parla Julian Alvarez: “Se ci sarà una buona offerta dall’Europa prenderò una decisione”

E' proprio Julian Alvarez in prima persona a parlare di un suo possibile trasferimento in Europa. Sentite le sue parole.

Redazione Il Milanista

L'attaccante del River Plate Julian Alvarez ha parlato di un suo possibile trasferimento in Europa. Il centravanti classe 2000 si è così espresso ai microfoni di Caracol Radio: “Ci sono state diverse voci sul mio approdo in diverse squadre europee. Ora io sono concentrato sul River, poi vedremo; se ci sarà un’offerta e una buona occasione per fare il salto, prenderemo una decisione”. Queste le parole di Julian Alvarez direttamente dall'Argentina riguardo al suo futuro e ad un suo possibile approdo in uno dei top 5 campionati europei.

Sono 3 le squadre principalmente interessate

Le squadre maggiormente interessate al profilo del giovane attaccante argentino sono tre. Si tratta del Manchester United, della Fiorentina e del Milan. Sky riporta come la Fiorentina, nonostante abbia preso Piatek, sia ancora la squadra più attiva nei suoi confronti. La volontà della dirigenza viola sarebbe quella di far arrivare Julian Alvarez a Firenze nel prossimo mercato estivo. Ad ora la squadra maggiormente indiziata a prelevare subito Julian Alvarez è però il Manchester United che gode di una buona condizione economica e che potrebbe sborsare subito 25 milioni di euro per lui.

L'Inter non sarebbe convinta dell'operazione

Su Julian Alvarez fino a qualche giorno fa c'era pure l'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza nerazzurra, secondo alcune indiscrezioni, non era convinta di pagare 25 milioni di euro un ragazzo che tra 6 mesi si libererebbe a zero. Il River Palte dal canto suo spingerebbe Julian Alvarez verso Manchester nella speranza che il giocatore accetti la destinazione.La dirigenza del club argentino è conscia del fatto che tra 6 mesi perderebbe il ragazzo a zero e il Manchester United sembra ad ora l'unica squadra in grado di pagare saporitamente il giovane talento argentino. Noi vi terremo ovviamente aggiornati nel caso ci fossero delle novità riguardo a questa operazione di mercato che riguarda alcune squadre italiane.