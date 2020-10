MILANO – Jeremy Menez, vecchia conoscenza di Milan e Roma ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della sua nuova avventura alla Reggina. Queste alcune sue dichiarazioni: “Ho riscoperto la voglia di sudare e faticare dopo aver dormito quasi tre anni. In Turchia e in Messico non sono riuscito ad ambientarmi, non ci stavo con la testa e volevo tornare dalla famiglia. Sul Monza favorito? Dico che in campo ci vanno i giocatori, non i milioni…”