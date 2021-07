James Rodriguez piace al Milan, ma lo stipendio blocca tutto

Ecco le ultime sul possibile arrivo alla corte di Stefano Pioli del colombiano James Rodriguez, passato l'anno scorso all'Everton di Ancelotti

Sembra un paradosso ma è la pura verità: Calhanoglu, Brahim Diaz , Meité tutti giocatori che, al momento, non fanno vestono più la maglia rossonera. L'unico che sembra poter tornare è lo spagnolo. In Spagna sono sicuri: c'è l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e il Real Madrid ma manca ancora l'ufficialità.

L'atalantino, nelle ultime ore, sembra voler restare alla corte di Gasperini. Damsgaard e Ziyech piacciono e non poco ma Sampdoria e Chelsea chiedono tanti soldi per privarsi dei loro gioielli. Zaccagni invece è una pista più percorribile considerando, soprattutto, l'investimento da fare.

Con il passaggio di Re Carlo al Real il colombiano avrebbe chiesto il trasferimento. In Colombia i media parlano addirittura di cauto ottimismo per il trasferimento a Milano dell'ex numero 10 dei blancos. Ma la realtà sembra essere ben diversa. Colpa del super ingaggio che l'ex Monaco e Bayern Monaco percepisce a Liverpool: 6.5 milioni a stagioni. Uno stipendio considerato troppo alto dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Più facile, dunque, che si viri su altri nomi come Ziyech e Zaccagni. O magari entrambi.