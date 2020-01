MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli, giornalista sportivo e direttore di Tuttosport, ha parlato dei momenti negativi di Napoli e Milan: “In questo momento hanno imboccato strade precise. Il Napoli ha già avuto due rinforzi, il Milan ha Ibra e Kjaer. Le due società sono consapevoli cosa significhi giocare o no in Europa. Il Napoli ha la chance in Champions, il Milan deve riguadagnarsi l’Europa”.