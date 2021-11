Jacobelli sul Milan: “Sta facendo benissimo, squadra galvanizzata dalla classifica”

Xavier Jacobelli ha parlato del Milan elogiando il campionato che sta facendo la squadra rossonera di Pioli.

Il direttore del quotidiano torinese Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato del Milan in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e ha detto: “E' un Milan galvanizzato dal primato in campionato, seppur condiviso con il Napoli. Il Milan sta facendo benissimo e trova una ricompensa sul campo alla lungimiranza delle politiche di mercato che sono state condotte negli ultimi anni da Paolo Maldini e Massara". Queste le parole di Xavier Jacobelli, direttore del quotidiano torinese Tuttosport, ai microfoni di Sky Sport.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Fulvio Giuliani che ha parlato della squadra rossonera e ha detto: “Il Milan sta andando come un treno. Avere la faccia giù al di là di questa sosta e delle inevitabili scorie per le Nazionali sarebbe totalmente incomprensibile. Sta vivendo una stagione che è la logica conseguenza di quella passata che fu una sorpresa per tanti motivi. Aver la capacità di confermare adesso credo sia un ulteriore merito da assegnare a Stefano Pioli. Questa partenza pazzesca ha dato consapevolezza al gruppo e soprattutto è una squadra che gioca bene. Visto che abbiamo parlato tanto della mancanza di gioco improvvisa della Nazionale da settembre ad adesso, ecco questo Milan che continua a fare questo gioco di grande piacevolezza estetica, di tremenda efficacia è la testimonianza del grande lavoro svolto”. Queste le parole di Fulvio Giuliani.