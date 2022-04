Jacobelli: “Non dimentichiamo dov’era il Milan prima che arrivasse Pioli”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport di due giocatori del Milan. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Xavier Jacobelli che sul Milan ha detto: "Nell'arco di una stagiona alcuni giocatori possono accusare situazioni di altalenanza di rendimento, soprattutto per giocatori come Messias non abituati a certi livelli. Voglio sottolineare la forza del collettivo rossonero. Non dimentichiamoci dov'era il Milan quando è arrivato Stefano Pioli. Non dimentichiamoci il miglioramento dei conti del Milan grazie a Gazidis. La ricostruzione di un grande Milan sta vedendo giocatori, staff e dirigenza protagonisti". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Xavier Jacobelli.

Billy Costacurta ha parlato della lotta Scudetto

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato l'ex rossonero Billy Costacurta che sulla lotta Scudetto ha detto: "Non vedo una favorita. O forse c'è ma io non la vedo. Tutti stentano a rimanere 90 minuti sul pezzo. Se cominci a pensare: forse vinco lo Scudetto, forse così lo perdo, allora ti sottoponi a tensioni eccessive. Mi sembra che le nostre squadre non riescano a godersi le partite in sè e si logorino nell'ansia dell'obiettivo". Queste le parole in esclusiva al Corriere dello Sport dove ha parlato l'ex rossonero Billy Costacurta sulla lotta Scudetto.

Anche Walter Zenga ha parlato di Milan

L'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha parlato a Sportweek e sul Milan, ma in particolar modo di Stefano Pioli, suo compagno a Coverciano durante le lezioni per diventare tecnico e ha detto: “Parlavamo molto, ne apprezzavo l’aplomb e la tranquillità. Era una figura rilassante e pensante. In quegli anni era molto applicato, oggi invece è innovativo, lo colloco nella categoria dei visionari”. Queste le parole dell' ex portiere nerazzurro Walter Zenga che ha parlato a Sportweek del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista di quest'ultimo scorcio di stagione e sulla lotta Scudetto.