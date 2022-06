ESCLUSIVA- Zazzaroni: ” Leao si sta guardando intorno. Su Tonali…”

Con l’arrivo della nuova proprietà capitanata da Gerry Cardinale, il Milan proverà a riconfermarsi per la corsa al titolo del prossimo anno. Ad oggi però manca ancora un tassello fondamentale sulla crescita dei rossoneri: la firma del rinnovo contrattuale di Maldini e Massara, in scadenza il prossimo 30 giugno. In che modo quest’ultimi sono stati cruciali nel corso del campionato. Lei li riconfermerebbe?