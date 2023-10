Iuliano: “Per la Juve non è il momento migliore per affrontare il Milan”

L’ex difensore bianconero Mark Iuliano ha commentato la prossima sfida di campionato tra il Milan e la Juventus

Domenica sera il Milanscenderà in campo contro la Juventus per la nona giornata di campionato. Il big match è in programma a San Siro alle 20:45. Proprio di questa maxi sfida ha parlato l'ex difensore bianconero, Mark Iuliano, ai microfoni di BianconeraNews.

Sulla squadra di Allegri: “La Juve non parte mai per arrivare seconda, ogni anno deve aspirare al massimo. Sicuramente ha diverse attenuanti, come i due casi Fagioli e Pogba, gli infortuni. Forse non è il momento migliore per affrontare una sfida così importante, però bisogna guardare avanti e giocare per i tre punti. È un test difficile, ma guai ascendere in campo solo per limitare i danni”.

Sullo scudetto: “Nel dna bianconero c'è solo la vittoria. Io da ex giocatore della Juve non sono mai partito per arrivare secondo e credo che non la faccia nemmeno la squadra attuale”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.