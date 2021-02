Italiano: “Scudetto? Ecco qual è la favorita…”

MILANO – Con il successo ottenuto ai danni del Milan, lo Spezia si è portato a quota punti in classifica, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Un’altra prova di spesso per la squadra di Vincenzo Italiano, che si sta affermando come una delle sorprese di questo campionato. Lo stesso tecnico classe ’77 ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa alle frequenze di TMW Radio: “Siamo felici per ciò che stiamo facendo, ma il cammino non finisce qui. C’è ancora tanta strada da fare e occorre continuare a lavorare sodo. Non dimentichiamo che lo Spezia è la seconda squadra più giovane della Serie A, abbiamo tanti giocatori di talento e prospettiva. Qualcuno se crescerà potrà diventare un calciatore di altissimo livello. Pobega? Fa parte dei giovani con un futuro importante davanti. Parliamo di un ragazzo del 1999, ha fatto già gol e prestazioni importanti in questo suo primo anno in Serie A. Sa arrivare alla conclusione, fisicamente è strutturato e ha forza, deve pensare a crescere ulteriormente perché ha qualità e ampi margini di miglioramento”.

SUL SUO FUTURO – “Per il momento devo pensare solo a fare bene con lo Spezia settimana dopo settimana. I nuovi proprietari del club sono arrivati da poco e vedremo quali saranno i loro progetti. Ho conosciuto un emissario che è anche l’amministratore delegato. La famiglia Platek non l’abbiamo ancora conosciuta personalmente ma so che presto verranno a La Spezia. Non riesco a immaginare il mio futuro, sono partito da categorie inferiori e ho sempre fatto un passo alla volta ottenendo buoni risultati. Non so dove sarò nei prossimi anni, ma la mia testa adesso è rivolta soltanto allo Spezia e alla salvezza che dobbiamo raggiungere”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “La Juventus per me resta la favorita, ma quello che posso dire è che ci sarà sicuramente più battaglia rispetto agli anni scorsi e lo sta dimostrando l’andamento stesso del campionato. Ci sono diverse squadre in corsa la vittoria finale”.