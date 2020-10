Italiano: “Ferrer non troppo sereno, niente San Siro”

MILANO – Questo pomeriggio lo Spezia affronterà il Milan. Durante la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, tecnico degli aquilotti, si è parlato anche di Salva Ferrer, difensore cercato dalla Sampdoria. Ecco le parole del tecnico:

“Ferrer non viene perché in questo momento penso non sia serenissimo, non vediamo l’ora finisca il mercato e chiudiamo questi discorsi e dal 5 ottobre ci sia un gruppo unito che vada a battagliare in tutti i campi. In questo momento ho deciso di non utilizzarlo per domani perché ho detto di essere al 200% e uno non è neanche al 50% è normale che non venga utilizzato. Sono cose che capitano, sono successe anche a me nella mia carriera da calciatore. Sinceramente io delle volte sono sceso in campo non rendendo al massimo perché ero un po’ distratto da altre cose e, ora che faccio l’allenatore, preferisco che un mio calciatore stia tranquillo e sereno, risolviamo insieme i problemi”.