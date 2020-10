Italia U21, tutti negativi i tamponi. Domani la sfida all’Irlanda

Italia U21, tutti negativi i tamponi

MILANO – (ANSA) – E’ negativo l’esito dei tamponi effettuati sul gruppo della Nazionale Under 21, rientrato a Tirrenia nella notte dall’Islanda. Domenica mattina nuovo esame per tutti. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19, informa la Figc, rientrano in Italia in serata.

Intanto è stata anticipata alle 17 (anziché alle 17.30) la gara con l’Irlanda, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo, in programma martedì a Pisa.