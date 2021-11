Italia passione e difficoltà, ora l’Irlanda del Nord: il focus sulla partita

L'ultima giornata deciderà il gruppo C di qualificazione ai prossimi Mondiali: l'Italia si gioca tutto a Belfast.

CORSA AI MONDIALI - Novanta minuti adesso separano l' Italia da Qatar 2022 , gli azzurri inseguono nell'ultima giornata del girone la qualificazione ai prossimi Mondiali . Gli azzurri, a novanta minuti dalla fine del girone di qualificazione, sono in vantaggio rispetto alla Svizzera: i punti sono gli stessi (15), ma l'Italia ha una migliore differenza reti (+11 a +9). In caso di arrivo a pari punti, infatti, è questo il primo criterio per stabilire quale squadra concluderà il girone al primo posto. Il secondo, invece, è il numero di gol segnati.

IL FOCUS SULL'IRLANDA - C'è un dato molto semplice che spiega la squadra che andremo ad affrontare. In un girone sostanzialmente privo di soddisfazioni, la squadra nord-europea non ha comunque mai subito gol in casa. Obbligatorio invece per noi non solo vincere, ma anche segnare più gol possibili nell'ultimo impegno delle qualificazioni mondiali per l'Italia, lunedì sera a Windsor Park. Squadra pragmatica e organizzata, mai battuta con oltre due gol di scarto nel 2021, l’Irlanda del Nord ha disputato gli ultimi impegni ufficiali con un 3-5-2 votato alla copertura. Un altro problema insomma, per Roberto Mancini.