Italia-Olanda – Non ci saranno Lazzari e Belotti

MILANO – Dopo il pareggio contro la Polonia, l’Italia questa mattina si è allenata a Danzica. Non arrivano però buone notizie per Mancini che dovrà fare a meno di due giocatori in vista del match di mercoledì contro l’Olanda a Bergamo: Lazzari e Belotti. Il primo si è infortunato questa mattina e, dopo lo scalo in Lombardia, tornerà nella Capitale, il secondo invece è stato ammonito durante l’ultimo match e tornerà al Torino. Bonaventura, che ieri aveva abbandonato il ritiro azzurro per la nascita del figlio, non tornerà in azzurro. I due calciatori quindi non prenderanno parte a Italia-Olanda, prossima gara degli azzurri in Nations League.