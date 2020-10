Italia-Olanda – Allo stadio sindaci di provincia e medici

MILANO – (ANSA) Serata speciale per la Nazionale di calcio domani a Bergamo: gli azzurri, arrivati ieri nella cittadina lombarda da Danzica, affronteranno i Paesi Bassi nella quarta giornata di Nations League. Sugli spalti, tra i 1000 spettatori – oggi possibili in base alle norme vigenti – ci sarà una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 Sindaci della Provincia, a rappresentare la popolazione di un territorio simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. E, in segno di solidarietà e vicinanza alla città di Bergamo, la curva Nord sarà allestita con un grande tricolore. “Giocare nella città orobica – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina – rappresenta per noi una testimonianza dell’attenzione che tutto il mondo del calcio ha avuto e continua a manifestare per i cittadini della provincia di Bergamo e per le sofferenze inflitte loro dal Coronavirus. L’avremmo voluto fare in condizioni ambientali differenti, con un pubblico festante a sostenere gli Azzurri, perché siamo convinti che la vera essenza del calcio sia la condivisione gioiosa con tutti i suoi appassionati. Ma, anche se le condizioni generali ancora ce lo impediscono, vogliamo testimoniare comunque la vicinanza della FIGC a questo territorio”. La curva sarà allestita con un grande tricolore. Nei mesi scorsi, tra l’altro la Figc aveva annunciato l’assegnazione de #lo ScudettodelCuore a medici, personale sanitario, volontari della protezione civile, forze dell’ordine e forze armate, personale dei servizi pubblici essenziali e delle categorie professionali indispensabili, tutti coloro che hanno affrontato e continuano ad affrontare il virus ogni giorno, mettendo il valore della Comunità al di sopra anche di sé stessi. L’iniziativa si sarebbe dovuta celebrare proprio a Bergamo con un evento alla presenza degli Azzurri e delle Azzurre, come da un’idea del Ct Mancini, ma vista la situazione attuale non sarà questa l’occasione: la presenza della Nazionale in città è comunque l’occasione di esprimere la solidarietà della FIGC e degli Azzurri nei confronti della cittadinanza. (ANSA).