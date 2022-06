Qui Nazionali – Aspettando sabato quando ci sarà Inghilterra vs Italia

“Vince l'Italia nella seconda giornata di Nations League: a Cesena gli azzurri hanno battuto per 2-1 l'Ungheria in un match che ha visto anche i colori rossoneri in campo. 90' per Davide Calabria, titolare di una bella prova sulla fascia destra in cui è andato pure vicino al gol con un destro da fuori nel secondo tempo; 6' per Sandro Tonali, subentrato nel finale a Barella, autore dell'iniziale vantaggio azzurro. Sesta presenza in Nazionale - e prima da titolare - per Calabria, decima per Tonali. Con Florenzi, Krunić, Lazetić e Tomori non impiegati il terzo rossonero impegnato in Nazionale ieri è stato Fodé Ballo-Touré, in campo per i primi 57' nella vittoria per 1-0 del Senegal sul Rwanda nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023”. questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.