Capitolo rinnovi: fase di stallo per il prolungamento di Bennacer

Tra le priorità del nuovo Milan c’è anche quella di rinnovare il contratto dei calciatori più importanti tra cui Ismael Bennacer.

Redazione Il Milanista

Tra le priorità del nuovo Milan c’è anche quella di rinnovare il contratto dei calciatori più importanti per Stefano Pioli . Tra questi c’è sicuramente Rafael Leao ma non solo. Si cerca l’intesa con gli agenti. Stesso discorso che vale per Kalulu ma in questo momento soprattutto per Ismael Bennacer, centrocampista dalle grandi qualità tecniche.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il Milan sta lavorando su diversi fronti: acquisti, cessioni e rinnovi . Tra questi rientra anche il rinnovo di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, arrivato dall’Empoli ormai diverse stagioni fa per una cifra intorno ai 16 milioni di euro più bonus, è molto importante nello scacchiere tattico di Pioli. Certo, con l’exploit di Sandro Tonali nella stagione appena conclusa ha fatto fatica a ritagliarsi un posto dal primo minuto in diverse partite, ma resta imprescindibile per questa squadra. Il ragazzo ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa ed ha espresso come al solito un buon gioco.

Ismael è nato come centrocampista offensivo, ma con il passare degli anni ha arretrato il suo raggio d’azione fino a diventare un regista. Dà il meglio di sé in un centrocampo a 2, ma può ben figurare anche in una mediana a 3. Dotato di una buona tecnica e di una buona visione di gioco, vanta ottime abilità anche nei contrasti e in fase di interdizione.

Il suo rinnovo è assolutamente una priorità. Il noto quotidiano italiano ha spiegato che le trattative per il prolungamento sono cominciate in parallelo a quelle per Theo Hernandez, soltanto che per il francese si è chiuso quasi subito e per l’algerino la situazione è stata leggermente diversa. Si è ancora alla ricerca di un accordo sull’ingaggio (il Milan offre 3,5 milioni a stagione, l’agente vorrebbe chiudere a qualcosa in più). Ma non è questo l’unico nodo: c’è da risolvere la grana riguardante la clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida solo per l’estero. Una volta risolto tutto, si potrà procedere alla firma, per un giocatore molto prezioso e attaccato all’ambiente rossonero.