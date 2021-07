Isco nome “nuovo” per il futuro: Ancelotti lo prese, Ancelotti può darlo

Le ultime novità sul mercato rossonero, con alcuni importanti sviluppi sul fronte trequartista dopo l'addio di Calhanoglu.

Il Milan si prepara a tornare protagonista sui campi. Almeno quelli di allenamento. La data ufficiale del ritiro è nota infatti e fa riferimento all'8luglio, Sicuramente la preparazione per la prossima stagione sarà migliore rispetto a quella del 2020, quando il Milan si ritrovò a dover disputare i preliminari di Europa League. Stavolta non c’è tale impegno, anche perché è stata ottenuta la qualificazione in Champions League. Sarà interessante vedere presto i volti nuovi. Non subito quello di Mike Maignan, nuovo portiere acquistato dal Lille, che per via dell’Europeo sarà aggregato al gruppo solamente in un secondo momento. Nomi nuovi che il Milan sta provando a portare a casa. Uno di questi fa riferimento a Isco, trequartista del Real Madrid.