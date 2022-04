Inzaghi: “Siamo più avanti di quanto pensassi. Sul rigore..”

Al termine di Juventus Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole sulla partita.

VITTORIA – «Sicuramente è una tappa fondamentale. In questo momento stiamo rincorrendo e volevamo rimanere in scia. Abbiamo perso punti e cercheremo di recuperarli nelle prossime partite».

PRESSIONI – «Sinceramente non sento tante pressioni, sono più avanti di quanto pensassi come risultati e trofei. Normale che all’Inter ci siano pretese però fa parte del nostro lavoro. E’ ancora lunghissima e i favoriti sono altri, anche se qualcuno dirà che siamo noi. Io ricordo all’inizio cosa si diceva e so che non si vinceva qui da tanto tempo».