Inzaghi: “Risultato bugiardo, ma complimenti al Milan”

Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2 a 1 riporta nel derby di Milano di ieri pomeriggio

Dopo la sconfitta nel derby meneghino per 2 a 1 (Perisic, Giroud, Giroud), il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la stacittadina.

Ecco dunque la parole dell'ex tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa:

Come valuta questa sconfitta guardando al futuro? - "Faremo delle analisi, dobbiamo mettere più voglia e rabbia nelle prossime partite, meritavamo di più perché eravamo davanti fino al 70'. Dobbiamo uscirne più forti perché perdere così fa male a tutti"

Questa sconfitta può essere un ritorno mentale negativo - "Certo il derby è il derby, ma ripeto dobbiamo uscirne più forti. Ci aspettano tante gare difficili, per vincere questi match serve sempre qualcosa in più, nonostante mi sia molto divertito per 70' a veder giocare la mia squadra"

Diranno che ha sbagliato i cambi? - "Non penso, Perisic ha chiesto il cambio per un indurimento al polpaccio, Lautaro ha dato tutto dopo il rientro in Italia come Calhanoglu che però era ammonito"

Come si poteva evitare la sconfitta? - "Il risultato è bugiardo, ma complimenti al Milan che è rimasto fino alla fine in partita. Peccato non aver fatto il secondo gol che avrebbe chiuso la gara"

Ne risentirà la squadra in fatto di mentalità? - "Penso che sia tutto uguale a prima, il campionato era aperto prima e lo è adesso"