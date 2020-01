Inzaghi: “Il mio futuro è solo al Benevento, ho avuto molte proposte…”

MILANO – Filippo Inzaghi, ex attaccante ed allenatore rossonero, ha parlato al Corriere della Sera sottolineando che il suo futuro sarà ancora al Benevento: “Il mio futuro lo vedo solo a Benevento. Nel 2017 il ds Foggia mi ha chiamato, avevo molte proposte, ho scelto Bologna. E mi ha cercato pure sei mesi fa, benché le cose per me si fossero messe peggio. Qui mi hanno dimostrato stima quando mi volevano tutti, ma anche quando non mi voleva nessuno. E questo non lo dimenticherò”.