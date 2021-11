Derby Milan-Inter, F. Inzaghi: “Per chi tifo? Il Milan è nel mio cuore”

Filippo Inzaghi ex stella rossonera è intervenuto sul derby di Milano che si giocherà questa sera. Sotto i riflettori anche il fratello Simone

Filippo Inzaghi, ex centravanti rossonero, ha parlato del derby di Milano nel post partita di Brescia- Pordenone di Serie B. L'allenatore delle rondinelle è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Rigamonti. L' ex bomber rossonero ha giocato 300 partire con il Milan trovando la via della rete per ben 126 volte. Questo match per Filippo sarà molto particolare, poichè nella panchina interista ora allena il fratello, Simone Inzaghi. L' ex numero 9 rossonero ha dichiarato: " Per chi tifo? E' una partita complicata: il Milan è nel mio cuore, il tifo per loro è al primo posto. Però seguirò con interesse anche Simone, che sta facendo molto bene. Achraf Hakimi è andato via e hanno venduto anche Romelu Lukaku, Simone si è preso una bella gatta da pelare. Ma sta dimostrando tutto il suo valore."