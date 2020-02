Intolleranza – Lanciate aringhe nel cortile di casa di Ibrahimovic

Ai tifosi del Malmö proprio non è andata giù la decisione di Zlatan Ibrahimovic di acquistare parte delle quote azionarie dell’Hammarby, noto club rivale di Stoccolma.

Come riportato dal quotidiano sportivo scandinavo Goteborgs-Posten, nei giorni scorsi, l’ingresso della casa di proprietà del giocatore del Milan è stato preso d’assalto dai vandali. In particolare sulla porta in legno è apparsa la scritta “Judas” (giuda), mentre un uomo, poi sanzionato con una multa di 300 euro, ha lanciato all’interno della villa un sacchetto pieno di aringhe acide, note come “Surstromming”, accompagnato da un biglietto pieno di insulti.

Proprio lo scorso lunedì sera il 38enneera volato in Svezia, approfittando della pausa concessa da Mister Pioli, per seguire dal vivo la sua “nuova” squadra.