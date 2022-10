Milan, intitolata la Tribunetta di Milanello a Cesare Maldini

Il Milan ha inaugurato oggi la tribunetta del Campo Centrale di Milanello a Cesare Maldini. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Socios.com, come prima attivazione nella veste di Premium Partner del club meneghino. In estate infatti sono stati realizzati una serie di sondaggi, tra i quali vi era proprio questo per il nome da affidare alla Tribunetta del centro sportivo.