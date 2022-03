Zaccheroni: “Mi piace moltissimo Tonali, ma anche Kessie è straordinario”

L’allenatore ha commentato il periodo del Milan, concentrandosi soprattutto sui giocatori rossoneri che più lo hanno colpito.

Redazione Il Milanista

Nonostante le difficoltà riscontrate nell’ultimo periodo, il Milan continua ad essere al vertice della classifica -anche se ora condivide la posizione con i partenopei. Proprio domenica sera le due squadre avranno l’opportunità di sfidarsi nel big match del Maradona e di tentare l’allungo sull’avversaria. In previsione della gara, è tornato a parlare del Milan Alberto Zaccheroni. A Tuttosportl’allenatoreha parlato dei giocatori che lo hanno colpito nel Milan di Pioli: "Tonali mi piace moltissimo, non ha una grande struttura, ma sin dal suo arrivo al Milan sostenni che i rossoneri si fossero assicurati il regista per i prossimi dieci anni. Ha una visione di gioco straordinaria, sa giocare venti metri più avanti o indietro uguale: è tanta roba”.

Su Kessie: “Ma anche Kessie è straordinario. Lo ricordo al Cesena, arrivò da stopper, venne spostato poi a centrocampo. Ecco, Kessie è una iradiddio, non c'è giocatore al mondo che sia in grado si spostarlo".

Sull'attacco rossonero: "Adesso il Milan fa fatica a concretizzare, nell’ultima fase si sta appoggiando allo straordinario momento di Leao. Rebic non mi sembra ancora a posto, Diaz vive tra alti e bassi, Messias sta andando bene, mentre Giroud è stato decisivo nel derby. Ma al Milan non puoi fare la differenza solo per una partita. Il giocatore top ha la continuità, i colpi li hanno in tanti".

Sulla corsa scudetto: "Il Milan a livello di rosa se la gioca con le altre. È quella che gioca meglio, anche se la più forte a livello di organico per me resta l’Inter. E a me poi non dispiace nemmeno la Juventus. Le rivali dei bianconeri hanno commesso un errore a rimettere in corsa la squadra di Allegri, attenzione! La Juve tiene un profilo basso come quando vinceva. Tutte e tre le squadre battistrada hanno avuto un calo. Sarà un girone di ritorno da godere, vedremo delle belle prestazioni, la qualità c’è. E tutto potrà risolversi in pochissimi punti".