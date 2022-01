Zaccheroni: “Il Milan ha pagato le molte assenze. Poteva avere di più!”

L’ex allenatore rossonero ha parlato del Milan e della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Quest’anno il campionato italiano sta regalando grandi gioie agli appassionati di calcio. In ogni giornata avvengono scontri e cambiamenti importanti per la classifica. Ad oggi non è ancora certo chi possa vincere lo scudetto. Senza dubbio la preferita per la conquista del titolo rimane la formazione nerazzurra, al primo posto con 53 punti e una gara in meno da giocare. Seguono a pari merito i partenopei e i rossoneri, a quota 49 punti. Il Milanera riuscito a superare e ad allontanarsi dagli azzurri, ma nelle ultime gare ha perso dei punti importanti. Fuori dalla lotta per lo scudetto invece sembra essere la squadra bianconera, che dopo anni e anni di primato vede lontana la vetta.