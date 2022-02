Ventura: “Corsa scudetto aperta. Il Milan sa di poter vincere”

L’ex ct della Nazionale italiana ha rilasciato un’intervista sulla lotta per lo scudetto e sulle possibilità del Milan.

Ieri sera si è ufficialmente conclusa la 26esima giornata di Serie A. Una giornata incredibile per gli appassionati di calcio, che ha visto arrestarsi tutti i big club. La classifica è rimasta quasi inalterata, con il Milanal primo posto con 56 punti -dopo il pareggio arrivato negli ultimi minuti con i granata. A due punti di distanza continuano ad esserci i nerazzurri, che però hanno ancora una partita da disputare. Salgono al secondo posto anche i partenopei, che ieri sera hanno pareggiato con il Cagliari. Gli uomini di Spalletti non hanno sfruttato un’occasione d’oro, che gli avrebbe permesso di raggiungere il primo posto in classifica. Niente da fare nemmeno per Juve e Atalanta, che restano nella stessa posizione.