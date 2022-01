Trevisani: “Gol Giroud da grande attaccante. Esecuzione perfetta”

Il giornalista ha parlato nel post partita di Milan-Genoa e ha commentato il gol e la prestazione di Giroud.

Ieri sera il Milan è uscito vittorioso dal campo di San Siro. Gli uomini di Pioli hanno battuto il Genoa , nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno passato il turno grazie ai gol di Leao e di Saelemaekers , arrivati durante i tempi supplementari. Vittoria di carattere del Milan, che aveva iniziato male il match. I grifoni infatti erano subito passati in vantaggio al 17’ grazie alla rete di Ostigard , ma poi i diavoli hanno avuto la forza prima di pareggiare con Giroud al 74’ e poi di vincere l’incontro.

Continua il periodo d’oro dei rossoneri anche fuori dal campionato. La squadra meneghina si è qualificata per la 13esima volta consecutiva ai quarti di finale di Coppa Italia. Tra i migliori giocatori del match c’è, senza dubbio, Olivier Giroud. Il francese è sceso in campo ancora non al top della forma fisica, ma si è rivelato decisivo per la riapertura della gara. È grazie alla sua rete perfetta arrivata al 74’ che gli uomini di Pioli hanno avuto l’occasione per riaprire il match.