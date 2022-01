Tomori: “Dobbiamo essere più concentrati, ma la squadra ha esperienza”

Il difensore del Milan ha rilasciato un’intervista sul periodo dei rossoneri e sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

Domani torna in campo la Serie A, con il Milan chiamato ad affrontare i giallorossi a San Siro. I rossoneri non vogliono sprecare quanto di buono fatto nel girone d’andata e vogliono subito iniziare con una vittoria. Proprio in vista del big match SportMediaset ha intervistato Fikayo Tomori.

Su Abraham, prossimo avversario in campo: “Tutti credono solo perché ci conosciamo bene sia facile per lui attaccarmi oppure sia facile per me difendermi, ma non è così. Lui è un grande giocatore e quindi non è prevedibile come difendersi da lui. Potrebbe essere un bel duello, abbiamo giocato già più volte uno contro l’altro e giovedì vedremo che cosa accadrà”.