Tomori: “Chelsea squadra forte. Se giochiamo al nostro livello…”

Domani sera alle 21 il Milan torna a giocare in Champions League. I rossoneri vogliono vincere la seconda gara europea di fila, così da mantenere il primato in classifica. I diavoli si trovano infatti al primo posto nel girone con quattro punti, mentre il rivale Chelsea è ultimo con un solo punto. Sarà una gara molto importante per entrambe le formazioni, con i Campioni d’Italia in cerca di conferme e invece i padroni di casa alla ricerca di riscatto. Mentre la formazione di Pioli si conosce alla perfezione, lo stesso non si può dire di quella inglese, che deve ancora assimilare le idee del nuovo allenatore.