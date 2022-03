Tavana: “Scudetto? Se la giocano in tre. Il giocatore che più mi ha colpito..”

Il Dott. Tavana ha rilasciato un’intervista sul suo periodo al Milan e sulla possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto.

Il Milansta vivendo una stagione straordinaria. Vincere lo scudetto per gli uomini di Pioli vorrebbe dire coronare un sogno e donare ai tifosi una gioia che manca da troppi anni. All’inizio del campionato i rossoneri non erano indicati come i favoriti per la vittoria del titolo, ma ora si trovano proprio al primo posto. La distanza sulle rivali è minima e tutto potrebbe cambiare da qui alla fine, però i diavoli sono consapevoli delle proprie qualità.