Tatarusanu a MTV: “Oggi partita speciale. Abbiamo lavorato molto su…”

Il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV nel pre partita della sfida di San Siro contro la Juve. Il numero uno rossonero è tornato sulla sconfitta di Londra : "E' andata via, oggi partita difficile. Speriamo di mettere in campo quello che è mancato a Londra e di fare una grande partita".

Sul big match contro la Vecchia Signora : "Tutte e due pensiamo di vincere lo Scudetto, è una partita speciale per i tifosi".

Sulle palle inattive: "Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, ma abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, non solo sulle palle inattive".