Tatarusanu a DAZN: “Felice per il passaggio a Diaz. Spiace per Maignan”

“abbiamo un bel rapporto con tutti i portieri, ci sentiamo sempre dopo le partite e gli allenamenti. Mi dispiace per lui perché si trovava in una bella forma fisica. Mi dispiace perché ogni giocatore dovrebbe poter giocare sempre”.

Sul passaggio per Brahim: “Dall’inizio siamo concentrati su questo tipo di gioco. Contento che la partita sia stata sbloccata con un tiro partito dal mio piede, ma Brahim ha fatto molto di più rispetto a me (ride, ndr)”.

L’avvicinamento alla partita: “Per me è stato normale, gioco da 5 partite. Mi dispiace per Mike, non è facile per lui. Io ero pronto, sono contento che quando gioco la squadra vince”.