Tacchinardi: “Questo turno può essere favorevole per il Milan”

Alessio Tacchinardi ha rilasciato un’intervista sul prossimo turno di campionato. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan.

Redazione Il Milanista

Domani pomeriggio torna in campo la Serie A con le ultime giornate di campionato. Manca sempre meno alla fine e le squadre al vertice sanno di non poter più sbagliare. Questo turno di campionato può rivelarsi favorevole per il Milan, che dovrà affrontare il Bologna in casa lunedì sera. Diversa invece la questione per le due rivali per lo scudetto, con i partenopei occupati con l’Atalanta e i nerazzurri impegnati nel derby d’Italia contro i bianconeri. Proprio di questo turno di campionato ha parlato AlessioTacchinardi. Ecco le dichiarazioni rilasciate a TMW Radio, durante Maracanà:

Da chi deve arriverà un messaggio forte per lo Scudetto? "Mi aspetto una risposta forte dall'Inter. Se non vince dopo un mese che è così, sarebbe difficile. Non so se giocherà Brozovic e cercheremo di capire se durante la sosta ha riordinato le idee e trovato qualche idea. La Juve per me può bloccare però l'Inter. Mi aspetto un'allegrata, ossia tutti belli compatti dietro, un po' come Juve-Chelsea. Lo dico perché quando ha trovato squadre chiuse, l'Inter ha sofferto il non avere spazi. Allegri, sapendo come le prepara, può dare molto fastidio. Penso che il Napoli non ce la farà a Bergamo e il turno sarà a favore del Milan".

Chi giocherà davanti della Juve? "Morata-Vlahovic. Per me inserirà Dybala in corsa".

Come vede i nerazzurri? "L'Inter manca di intensità. L'espressione massima è Barella, che è in difficoltà nel ritmo".

Quale risultato potrebbe dare più fastidio al Milan? "Se vince l'Inter, li vedi subito lì dietro. Ma l'Inter ha una partita da recuperare ed è pesante mentalmente. Vincere a Torino però può veramente ridargli lo spunto finale che serve".

Chi vede protagonisti in Juve-Inter? "Della Juve Vlahovic, che se servito in maniera importante può rompere gli equilibri. Dall'altra parte Dzeko, perché in mezzo non mi entusiasma nessuno, anche nella Juve".