Tacchinardi: “Il Milan sa soffrire. Kalulu grande sorpresa”

Alessio Tacchinardi ha commentato l’ultima giornata di Serie A e il primato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. L’ex calciatore e tecnico ha commentato le ultime gare di campionato, parlando anche del primato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla leadership del Milan: "Il cambio di modulo è lampante. Col Napoli ha giocato con un centrocampo più solido, con l'Empoli ho visto una squadra che vuole vincere il campionato, che sa anche soffrire. Bravissimo Pioli che ha cambiato rispetto al passato, con una squadra meno sbilanciata più avanti e che sa vincere partite sporche".

Su Kalulu e sulla coppia con Tomori: "E' una grande sorpresa, mentre Tomori mi è sempre piaciuto. Maldini lo aveva detto che era pronto Kalulu e per questo aveva spiegato il perché non avessero preso nessuno per sostituire Kjaer. Non ha paura a difendere in campo aperto. E poi ha fame, voglia di emergere, umile nel continuare a crescere".

Sul giocatore che sta facendo la differenza: "Mai come nelle ultime partite si è visto come sia decisivo uno come Leao. Se togli uno imprevedibile come Diaz, è lui l'ago della bilancia. Ha un motore che non c'entra niente con gli altri, sta peccando un po' ultimamente in continuità. Se riesce a metterla in tutte le partite, il Milan diventa una squadra che può far male sempre".

Se sono diminuite le chance Scudetto dell'Inter: "Io mi chiedo: se non gioca Brozovic, non si gioca più? Ieri è emersa di nuovo questa cosa.Se andiamo a vedere gli ultimi mesi, l'Inter giocava leggera, con grande autostima. Con la Salernitana è stata agevolata nel modo di giocare e ha avuto un po' di ossigeno, ma fino a quel momento le due mezzali hanno faticato tanto. Ogni domenica però può succedere di tutto. L'Inter ha una partita in meno ma oggi la classifica ti mette ulteriore pressione".